Els Serveis d’Atenció Diürna de la Conca de Barberà celebren la Festa de final d’any

Els infants, adolescents i les famílies dels Serveis d’Atenció Diürna de la Conca de Barberà han gaudit de diversos dies de celebracions per cloure l’any 2023. Els dies 11 i 13 de desembre es van dur a terme diferents tallers a l’Espluga de Francolí, Montblanc i Santa Coloma de Queralt tant amb els infants com amb els joves i les seves famílies, com per exemple tallers de treballs manuals o xerrades.

En algunes d’aquestes activitats s’ha aprofitat per treballar els vincles entre els progenitors, els infants i les responsables del servei. Aquesta setmana han continuat les celebracions, entre elles, els més petits han pogut gaudir de la tradicional festa del Tió.