Una jove cuinera de Tarragona, entre els 10 finalistes del premi d’alta cuina de Le Cordon Bleu
L’estudiant de Cambrils representarà Catalunya i lluitarà per aconseguir una beca d’estudis
Una estudiant natural de Cambrils ha aconseguit situar-se entre els 10 finalistes del XIV Premi Promeses de l’Alta Cuina 2026 organitzat per Le Cordon Bleu Madrid. Aina Perelló Rojas, que cursa l’últim any de formació al Jesuites Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona, competirà per les beques de 24.000 i 9.000 euros davant joves talents d’unes altres vuit províncies espanyoles.
Els finalistes representaran als seus respectius centres educatius i comunitats autònomes, incloent Andalusia, Canàries, Comunitat Valenciana, Múrcia i Catalunya. La gran final se celebrarà el proper 14 d’abril a la seu de Le Cordon Bleu Madrid, on hauran de presentar una recepta amb ingredients i tècniques comunes davant d’un jurat professional de primer nivell.
Per classificar-se, cada candidat va haver d’elaborar una vídeo recepta de cinc minuts basada en un plat comú: guatlla farcida amb patates suflé, amb salsa i guarnició a elecció del concursant. A més, van haver de demostrar creativitat incorporant tècniques i ingredients propis de les seves regions. La votació del públic a les xarxes socials va sumar punts a la valoració del jurat professional.
El jurat de la final estarà format per xefs i professors de Le Cordon Bleu Madrid, seguint la tradició d’edicions anteriors, en les quals van presidir figures com Javier Olleros, del restaurant Culler de Pau, i altres de grans de la gastronomia espanyola, inclosos Joan Roca, Martín Berasategui i Andoni Luis Aduriz.
El premi busca fomentar el talent jove a l’alta cuina espanyola i oferir oportunitats de formació de primer nivell. Els dos primers classificats obtindran beques de 24.000 € i 9.000 €, mentre que l’escola del guanyador rebrà un reconeixement econòmic de 1.500 € per la seva tasca educativa.
Amb catorze anys de trajectòria, el Premi Promeses de l’Alta Cuina s’ha consolidat com una plataforma nacional perquè estudiants menors de 25 anys puguin desenvolupar la seva carrera professional i projectar el seu talent en l’àmbit culinari, col·locant joves com Aina Perelló al mapa de la gastronomia espanyola.