EQUIPAMENTS
El pàrquing de Cambrils que passarà de 168 a 652 places en un solar de 5.780 m²
L’Ajuntament amplia l’aparcament dissuasiu de la Fontcoberta amb un nou terreny per compensar les places perdudes per les obres del tramvia
L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat inicialment el projecte per ampliar l’aparcament dissuasiu de la Fontcoberta amb la incorporació d’un terreny contigu de 17.446 metres quadrats al carrer Camí de Sant Joan. L’actuació permetrà reordenar l’espai actual i donar resposta a la manca d’estacionament derivada de l’ocupació provisional d’un solar per les obres del futur tramvia del Camp de Tarragona.
El consistori, a través de l’empresa municipal Aparcam, ja ha signat un conveni de cessió d’ús del nou terreny per un període màxim de quatre anys. Amb aquesta ampliació, es passaran de les 168 places actuals —ubicades en un solar de 5.780 m²— a un total de 652, sumant-hi 484 noves places. La mesura compensa la pèrdua d’unes 392 places a finals d’estiu en un espai proper al vial del Cavet afectat per les obres del tramvia.
L’alcalde, Oliver Klein, ha destacat que l’ampliació permetrà alleugerir la pressió d’aparcament en aquesta zona i oferir una alternativa tant a residents com a visitants, especialment mentre durin els treballs del tramvia. En la mateixa línia, el regidor de Mobilitat, Antonio Martínez, ha remarcat la necessitat de facilitar l’estacionament i reduir la circulació en les àrees més saturades, sobretot amb l’estiu a prop.
El projecte, explicat pel regidor d’Obra Pública, Jose Ángel Garcia, compta amb un pressupost màxim de 276.338 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de cinc setmanes des de la signatura del contracte. Les obres inclouran la neteja i adequació del terreny, pavimentació amb sauló, nova senyalització, instal·lació d’enllumenat solar, construcció d’una vorera lateral al Camí de Sant Joan, col·locació de pilones, plantació d’arbrat i sistema de reg.