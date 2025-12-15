Diari Més

Controlat l'incendi de bungalous sense ferits en un càmping de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Els Bombers han enviat sis dotacions per actuar a l'indret

L'incendi que ha cremat totalment vuit bungalous en un càmping del litoral del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) ha estat donat per controlat cap a les cinc de la tarda d'aquest dilluns, segons han informat els Bombers. Les flames també han afectat una zona de pins a tocar de la carretera N-340. 

El cos d'emergències ha rebut l'avís de l'incident cap a un quart de tres de la tarda i ha enviat sis dotacions per fer-se càrrec del foc. En un principi no constaven persones ferides, ja que no hi havia cap persona allotjada als habitacles, i la dada s'ha confirmat un cop l'incendi s'ha donat per controlat.

