Música
El tribut a Michael Jackson reuneix a més de 1.300 espectadors al Parc del Pinaret
Avui serà el torn de Nil Moliner al FIM Cambrils que encara ja la recta final d’aquesta 50a edició
El Parc del Pinaret de Cambrils es va omplir ahir de gom a gom per gaudir d’un homenatge de primer nivell a la figura del Rei del Pop. L’espectacle tribut a Michael Jackson va oferir dues hores trepidants de música, llum, color, focs artificials, ballarins i coreografies impossibles que van fer vibrar un auditori completament entregat des del primer minut.
Amb més de 1.300 assistents, molts d’ells dempeus i alguns fins i tot vestits amb el look and feel característic de l’artista, el concert va repassar alguns dels grans èxits de Michael Jackson, com The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Black or White, Thriller, Billie Jean, Beat It o Bad.
No hi van faltar moments emotius, com una versió a cappella de You’re Not Alone cantada amb la participació del públic, ni tampoc els grans clàssics visuals com els espectaculars canvis de vestuari o l’icònic moonwalk que va arrencar ovacions.
L’energia no va decaure ni un instant, amb un públic dempeus fins al final, quan l’artista va posar el colofó amb Live’s Too Good i un selfie col·lectiu per immortalitzar una nit que quedarà en la memòria del FIM Cambrils.
Abans i després de l’espectacle, la zona Village va omplir-se de gom a gom en una nit calorosa però plena de somriures i complicitats; amenitzada pel Dj German Galiano que va aixecar a moltíssima gent de la cadira per ballar sons de Motown, disco, pop rock i R&B.
Nil Moliner
Aquest gran espectacle dona pas avui a un altre dels plats forts de la 50a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils: Nil Moliner, que promet seguir fent història al Pinaret. Avui, a les 22h el de Sant Feliu, trepitjarà per primer cop l’escenari del festival en un espectacle que apunta diversió, frescor i autenticitat en l’estrena de noves cançons per part de l’artista com Tu cuerpo en braille.
A les 20h s’obriran les portes del Village del FIMC, a les 20:30 el concert d’Olga Zoet amenitzarà la tarda i a les 22h començarà l’espectacle.
Encara queden algunes entrades disponibles que es poden comprar en anticipada per la web oficial del FIMC www.festivaldecambrils.cat o bé a www.codetickets.com; o bé a taquilla - a les portes del parc del Pinaret- a partir de les 20h.