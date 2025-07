Desmantellen un arsenal d'armes de la Guerra Civil a Miami Platja

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un arsenal d’armes procedents de la Guerra Civil a la urbanització Miami Platja de Mont-roig del Camp (Baix Camp). Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, en el domicili escorcollat s’hi ha trobat fusells, una metralladora, granades, espoletes, beines, projectils anticarros i projectils d’artilleria, entre d’altres, que són considerades armes de guerra.

Els Mossos han detingut un home de 47 anys acusat d’un delicte de tràfic de drogues. Segons la policia, l’arrestat participava activament en transaccions d’armes de foc real i munició, i també es dedicava a reparar armes o habilitar-les per al seu ús.

La investigació que ha portat el desmantellament de l’arsenal d’armes es remunta a uns fets que van tenir lloc el febrer passat a Reus. El passat 8 de febrer, els Mossos van detenir tres homes de 24, 25 i 41 anys a Reus acusats d’un delicte de lesions i tinença il·lícita d’armes. Entre tots tres acumulaven més d’una vintena d’antecedents.

El dia abans, el 7 de febrer, un home va resultar ferit per arma de foc a la rodalia d’un establiment de Vilafranca del Penedès. Segons els Mossos, en un primer moment la víctima va manifestar haver patit un robatori violent per part de diverses persones i va relatar que havien fugit amb un vehicle. Els agents els van interceptar i detenir.

Els investigadors, però, van acabar determinant que realment es tracta d’una transacció comercial relacionada amb la compravenda de substàncies estupefaents, concretament marihuana, i no d’un robatori violent. Aquesta investigació també va permetre als agents aconseguir informació per a la localització d’armes de foc i la identificació dels responsables del seu subministrament. Un dels detinguts també es dedicava al tràfic de drogues i disposava d’armes de foc que utilitzava per cometre robatoris, segons la policia.

Així, la investigació va permetre establir una relació entre un dels detinguts amb l’home arrestat a Miami Platja. Els agents van escorcollar el seu domicili l’1 de juliol, on van trobar les armes. Durant el registre, es van activar especialistes en explosius de l’àrea dels Tedax. Els ossos remarquen que disposar d’aquest tipus d’armes és “extremadament perillós” perquè qualsevol activació accidental pot afectar l’habitatge i el dels veïns.