Successos
Ferit lleu en una sortida de via a la C-44 a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
El vehicle ha topat amb el lateral de la calçada a primera hora del matí, i el conductor ha estat evacuat a l’Hospital Sant Joan de Reus
Un vehicle ha sortit de la via aquest matí a la C-44, al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'accident a les 6.05 h i s’han desplaçat fins al lloc dels fets amb una dotació.
Allà han pogut comprovar que el turisme ha impactat contra el lateral de la calçada i no hi ha hagut més vehicles implicats. El conductor, que ha resultat ferit lleu, ha estat evacuat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Sant Joan de Reus.
Els Bombers han treballat per netejar la calçada i han abalisat el vehicle per evitar interferències en la circulació fins a l’arribada de la grua.