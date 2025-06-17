Successos
Atropellament mortal a l’AP-7 a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Els fets han passat a les 11.39 hores al punt quilomètric 285
El Servei Català de Trànsit ha registrat aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 285 de l’AP-7 a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.39 h.
Per causes que encara s’estan investigant, un home que circulava en un vehicle s’ha aturat i n’ha baixat. En caminar per la via, ha estat atropellat mortalment.
Arran del sinistre, s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues unitats i l’equip de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima són 64 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany (dades provisionals).