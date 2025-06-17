Diari Més

Atropellament mortal a l’AP-7 a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Els fets han passat a les 11.39 hores al punt quilomètric 285

Imatge de diverses ambulàncies del SEM.Cedida

El Servei Català de Trànsit ha registrat aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 285 de l’AP-7 a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.39 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un home que circulava en un vehicle s’ha aturat i n’ha baixat. En caminar per la via, ha estat atropellat mortalment.

Arran del sinistre, s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues unitats i l’equip de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima són 64 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany (dades provisionals).

