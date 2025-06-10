Municipal
En marxa les obres de millora del Poblat Hifrensa
Els treballs afecten l’Escola Àster i el pavelló i segons es preveu estaran enllestits al febrer de 2026
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té en marxa les obres de rehabilitació d’una part dels equipaments públics del poblat Hifrensa, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de Conjunt Històric i exemple destacat de l’arquitectura racionalista a Catalunya. Aquests treballs compten amb un finançament íntegre de 1.319.143 € procedents dels fons europeus Next Generation.
Les obres van començar a finals del mes d’abril i tenen un termini d’execució de 10 mesos, per la qual cosa haurien d’estar enllestides a finals del mes de febrer de 2026. Consisteixen en l’adequació a l’ús i la restauració dels valors patrimonials de parts del pavelló i de l’Escola Àster, originaris del Poblat Hifrensa, projectat per l’arquitecte Antonio Bonet Castellana.
També es preveu adequar l’equipament públic municipal del pavelló a la normativa vigent en matèria d’evacuació i seguretat en cas d’incendi, amb la senyalització, adequació dels passos i l’obertura de noves sortides d’emergència.
El poblat Hifrensa va ser concebut com una colònia residencial per als treballadors de la central nuclear Vandellòs I i constitueix un conjunt arquitectònic de gran valor cultural i històric. Actualment, acull equipaments municipals i iniciatives de turisme industrial, com el Museu Escola Àster Antonio Bonet i les visites guiades.
Segons l’alcaldessa, Assumpció Castellví, amb aquest projecte, l’Ajuntament vol «preservar un llegat únic i, al mateix temps, activar-lo com a recurs per al desenvolupament turístic, educatiu i econòmic del territori». «És una oportunitat per generar ocupació, fomentar el turisme sostenible i donar visibilitat a la figura d’Antonio Bonet i al nostre patrimoni contemporani; i alhora una manera de mantenir la memòria d’una part de la història viscuda al poble de l’Hospitalet de l’Infant», ha afirmat.