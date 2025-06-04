Policial
Rescatades quatre tortugues a la Selva del Camp que es trobaven en perill d’extinció
El Seprona investiga una persona per un suposat delicte contra la flora i la fauna
La guàrdia civil, a través del servei de protecció de la naturalesa (SEPRONA), ha dut a terme una actuació a la Selva del Camp on ha rescatat quatre exemplars de tortuga que es trobaven en perill d’extinció. Es tracta de tres exemplars de tortuga mediterrània (testudo hermanni) i una tortuga mora (testudo graeca).
El succés es va desenvolupar durant una vigilància rutinària del medi natural, que va acabar amb una persona investigada per un delicte contra la flora i fauna per la tinença d’espècies protegides.
Després de comprovar la seua procedència il·legal i situació de risc, els animals van ser traslladats al CRARC (centre de recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya), situat a Masquefa, on rebran les cures necessàries per a la seua recuperació i, si és possible, la seva futura reintroducció al medi natural.
Les diligències van ser entregades al jutjat de guàrdia dels de Reus. La tinença, comerç o transport d’espècies protegides sense la deguda autorització constitueix una infracció greu a la normativa vigent en matèria de conservació de fauna silvestre.