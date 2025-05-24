Successos
S'incendia una xemeneia d'una casa de Riudoms
El foc s’ha confinat al tub i ha estat controlat per tres dotacions dels Bombers sense afectar la resta de l'habitatge
Divendres a la nit els Bombers de la Generalitat van treballar en l'extinció d'un incendi en una xemeneia d'un habitatge de Riudoms. L’avís el van rebre a les 22.27 h i es van mobilitzar fins al número 8 del carrer Sant Jaume amb tres dotacions procedents del parc de Reus.
El foc es va originar dins del tub de la xemeneia a causa d’una sobrecàrrega de material cremant al seu interior. Els ocupants de la casa havien intentat sufocar les flames amb un extintor, de manera que a l’arribada dels efectius el foc ja es trobava pràcticament apagat.
Els Bombers van treballar per assegurar la zona, refredar el conducte i fer baixar la temperatura amb aigua llançada pel mateix tub de la xemeneia, d’on sortia encara una fumera notable. Han estat al lloc fins a la 1 de la matinada per comprovar que no hi havia risc de revifada ni afectació estructural.
L’incident ha tingut lloc en una casa de tres plantes i no ha causat danys personals ni afectació a la resta de l’habitatge.