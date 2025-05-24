Diari Més

Successos 

S'incendia una xemeneia d'una casa de Riudoms

El foc s’ha confinat al tub i ha estat controlat per tres dotacions dels Bombers sense afectar la resta de l'habitatge 

Imatge d'arxiu de tres dotacions dels Bombers.

Imatge d'arxiu de tres dotacions dels Bombers.Bombers

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Divendres a la nit els Bombers de la Generalitat van treballar en l'extinció d'un incendi en una xemeneia d'un habitatge de Riudoms. L’avís el van rebre a les 22.27 h i es van mobilitzar fins al número 8 del carrer Sant Jaume amb tres dotacions procedents del parc de Reus. 

El foc es va originar dins del tub de la xemeneia a causa d’una sobrecàrrega de material cremant al seu interior. Els ocupants de la casa havien intentat sufocar les flames amb un extintor, de manera que a l’arribada dels efectius el foc ja es trobava pràcticament apagat.

Els Bombers van treballar per assegurar la zona, refredar el conducte i fer baixar la temperatura amb aigua llançada pel mateix tub de la xemeneia, d’on sortia encara una fumera notable. Han estat al lloc fins a la 1 de la matinada per comprovar que no hi havia risc de revifada ni afectació estructural.

L’incident ha tingut lloc en una casa de tres plantes i no ha causat danys personals ni afectació a la resta de l’habitatge.

tracking