Mobilitat
Un sol carril obert a l’AP-7 a Cambrils per obres fins dilluns
Els treballs obliguen a tallar un carril en sentit nord
Des de divendres a la nit, l’autopista AP-7 a l’alçada de Cambrils està limitada a un sol carril en sentit nord a causa d’obres de manteniment.
Aquest tall es mantindrà fins dilluns 19 de maig, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, fet que ha alertat, pot provocar retencions, especialment durant l’operació retorn de diumenge a la tarda.
Com a alternativa, Trànsit recomana fer servir la sortida 37 de l’AP-7, continuar per l’A-7 i reincorporar-se a l’autopista per la sortida 1151 de l'A-7.
A més, la nit de dissabte a diumenge també quedarà afectada la circulació a l’AP-7 i la C-12 al seu pas per Amposta per la col·locació d’un nou pont dins les obres d’extensió de la Via Verda de la Val de Zafán. L’estructura, de 90 metres de llargada total, permetrà a ciclistes i vianants creuar amb seguretat tant l’autopista com la carretera C-12.
Els talls previstos són els següents:
- AP-7 sentit nord: tallada entre les sortides 42 (Vinaròs) i 41 (Amposta), entre les 22.15 h del dissabte 17 de maig i les 6.45 h del diumenge 18.
- AP-7 sentit sud: tallada entre les sortides 41 (Amposta) i 42 (Vinaròs), entre la 1.30 h i les 3.00 h de la matinada de diumenge.
- C-12: tallada entre els punts quilomètrics 1,800 i 5,000 (entre la rotonda Maruja Pla i la intersecció amb la TV-3443), entre les 2.30 h i les 5.00 h del diumenge.
L’actuació forma part del projecte de connexió de la Via Verda de la Val de Zafán amb altres eixos ciclistes del territori i preveu una passarel·la metàl·lica de 3 metres d’amplada, recolzada sobre estreps i una pila de formigó, amb dos trams: un sobre l’AP-7 (50 metres) i l’altre sobre la C-12 (40 metres).