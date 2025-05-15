Habitatge
Cambrils engegarà una nova promoció de pisos al Molí de les Tres Eres
L’alcalde vol posar «la catifa vermella» als promotors privats i agilitzar els tràmits
Cambrils va ser ahir la seu d’una trobada de l’Associació de Promotors de Catalunya (APC) amb els representants del sector a la Costa Daurada. La ponència va comptar amb la presentació de l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, qui assegura que aquests agents «vetllen pel progrés econòmic del territori».
El batlle va aprofitar la trobada per comunicar que l’Ajuntament iniciarà una nova promoció d’habitatges particular a tocar del Molí de les Tres Eres. Klein detalla que aquesta promoció estarà vinculada a l’ampliació de l’equipament cultural.
Aquesta iniciativa d’habitatge municipal s’hi sumarà a les tres que Cambrils ha coordinat amb la Generalitat a través del programa de reserva de sol. Aquestes altres estaran ubicades a la zona cèntrica, a la Parellada i al Vial de Cavet.
Klein considera que aquestes quatre promocions estan ubicades a llocs «estratègics» i treu pit del gir que ha fet el municipi després de «vint anys sense construir habitatge públic». Amb tot, l’alcalde considera que el municipi està fent «un esforç notable» per donar resposta a la crisi de l’habitatge.
L’Ajuntament també va encetar recentment el seu Pla Local d’Habitatge, que haurà de determinar de quina manera vol créixer el municipi en aquest àmbit durant els anys vinents.
Menys burocràcia
A més, l’alcalde va destacar la voluntat del seu govern de «posar la catifa vermella» als promotors immobiliaris. «Necessitem fer funcionar conjuntament l’empenta del sector privat i l’acompanyament del sector públic», destacava Klein. «Aquest govern tindrà aquesta col·laboració com una de les seves característiques principals», remarcava el batlle.
En aquesta línia, l’alcalde va traslladar la predisposició del seu executiu per tal de «reduir la burocràcia» necessària per fer front a la construcció d’habitatge al municipi.
Per part de l’APC, van destacar que el municipi del Baix Camp ja ha assolit els 40.000 habitants, i està experimentant «un creixement accelerat», al que «se li ha de fer front».
L’associació remarca que aquesta situació també es viu a altres municipis costaners de la demarcació com Salou o Mont-roig del Camp, on també s’experimenta un important creixement de la demanda d’habitatge vacacional.