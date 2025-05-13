Successos
Rescaten dos paons reials que estaven dalt d'un arbre a Riudoms
La protectora es va fer càrrec dels animals
Els Bombers de la Generalitat van ser protagonistes d'un rescat insòlit. El cos d'emergències va ser requerit dilluns la nit per la Policia Local de Riudoms per rescatar dos paons reials que es trobaven dalt d'un arbre al carrer de Salvador Espriu. Els fets van passar a les 21.23 hores i es van desplaçar amb una dotació terrestres.
Un cop allí, els bombers van utilitzar la autoescala i un caçapapallones per poder baixar-los de l'arbre. Es desconeix que feien els paons al carrer i qui és el seu propietari. Un cop rescatats, la protectora es va fer càrrec de les dues aus.