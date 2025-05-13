Policial
Detenen tres homes i desmantellen un magatzem de cànnabis a Vinyols i els Arcs
En el domicili on emmagatzemaven la droga es van localitzar 25 kg de cabdells de cànnabis
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus, conjuntament amb agents del Grup de Delinqüència Urbana de Cambrils, van detenir el passat divendres tres homes de 23, 27 i 38 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. A més, a un d’ells, també se li va atribuir un delicte de tinença d’armes i explosius.
La investigació es va iniciar a principis d’aquest any en tenir coneixement de l’existència d’un domicili a Vinyols i els Arcs, en el qual es podria emmagatzemar cànnabis.
En el transcurs de les diferents vigilàncies es va constatar que els sospitosos dipositaven bosses buides en un vehicle i marxaven del lloc. Posteriorment tornaven i després d’aparcar al soterrani de la casa van poder observar com descarregaven bosses plenes de droga.
En aquest sentit, els mossos van detectar divendres passat la sortida del domicili d’un dels arrestats el qual prèviament va introduir diversos paquets en una furgoneta estacionada al carrer.
Seguidament, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Reus van interceptar-lo i, en l’escorcoll, van comprovar que transportava bosses de plàstic amb restes de cànnabis.
Amb els diferents indicis incriminatoris i proves recollides, els Mossos d’Esquadra van detenir el conductor de la furgoneta per tràfic de drogues.
Unes hores més tard, es va realitzar una entrada i perquisició al domicili investigat a l’interior del qual hi emmagatzemaven 25 Kg de cànnabis empaquetats al buit, valorats en prop de 46.000 euros en el mercat il·lícit.
El dispositiu de vigilància per detectar l’afluència de persones i vehicles durant aquest operatiu, va permetre detectar i detenir dos homes quan intentaven fugir del lloc.
Així mateix, a un d’ells van comissar-li un revòlver municionat, per la qual cosa se li va atribuir un delicte de tinença d’armes i explosius.
Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus, dissabte passat. El magistrat va decretar presó pels tres.