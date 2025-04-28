Esports
Cambrils paralitza el projecte d’un nou pavelló esportiu a Vilafortuny
La decisió es justifica en el fet que és necessari arranjar l’aigua calenta de l’equipament actual
L’Ajuntament de Cambrils ha pres la decisió de no continuar amb el concurs d’arquitectura d’un nou pavelló poliesportiu al costat de l’institut Mar de la Frau. D’aquesta manera es confirma l’aposta del nou govern municipal, liderat per Oliver Klein, qui va anunciar recentment la seva intenció de recuperar el projecte d’un equipament al costat de les instal·lacions actuals.
El concurs va iniciar-se a finals de l’any passat, durant el darrer mandat, i va comptar amb la participació de 13 estudis d’arquitectes, tot i que no va arribar a adjudicar-se. El contracte tenia un valor estimat de 184.035 euros i també incloïa la posterior direcció d’obres del pavelló.
La paralització d’aquest concurs es justifica en la necessitat d’obtenir finançament per la instal·lació d’aigua calenta a l’actual pavelló. Segons un informe del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya les dutxes dels dos pavellons i la piscina coberta mostren «dificultats per mantenir els valors requerits de temperatura».
Aquest problema es va produir per un «canvi sobrevingut de la xarxa de distribució» i va deixar sense aigua calenta sanitària tots els vestidors l’octubre de 2024, tot i que al novembre es van poder obrir les dutxes de la piscina de manera provisional.
L’Ajuntament de Cambrils va aprovar al desembre un projecte per modificar la instal·lació d’aigua calenta, el qual estava pendent de rebre finançament als pressupostos de 2025.
No obstant això, els comptes no van aconseguir un acord al consistori i tot va desencadenar en un canvi d’alcaldia. L’actual govern està treballant en una proposta de pressupostos municipals, però aquests encara no han estat aprovats.
Amb tot, la suspensió del concurs d’arquitectura alliberarà al consistori de prop de 200.000 euros que podrien fer-se servir per a aquestes obres definides com a «urgents». Per contra, l’Ajuntament podria veure’s obligat a compensar als candidats aptes al concurs pel cost que els ha suposat el procés.
La desestimació del concurs d’arquitectura també conclou que no es podrà engegar un altre projecte similar mentre persisteixin les raons que han justificat la suspensió d’aquest. Així, l’Ajuntament no podrà iniciar els plans d’un nou equipament fins que se solucioni el problema de l’aigua calenta a l’actual.
Oliver Klein va manifestar la voluntat d’engegar els tràmits per construir un tercer pavelló a l’actual zona esportiva dins d’aquest mandat. L’alcalde referma que aquesta opció compta amb el «consens de les entitats esportives». Quant al finançament del projecte, el batlle espera poder incloure-ho als pressupostos d’aquest 2025.