El cartell de la celebració del Dia Internacional de les Dones a Castellvell del Camp ha generat controvèrsia entre alguns veïns i usuaris de xarxes socials. La imatge promocional de l'acte, organitzat per l'Ajuntament, mostra vuit dones, entre elles una que porta burca i dues més amb vel per cobrir el cabell, fet que ha aixecat crítiques per part d'alguns sectors.

El cartell informa d'una jornada reivindicativa amb parlaments, la lectura del Manifest del 8-M i actuacions de dues corals per defensar la igualtat de gènere. La celebració es clourà amb un vermut de germanor. No obstant això, la presència d'una figura amb burca ha estat assenyalada per alguns com un símbol de repressió de la dona, generant debat sobre la seva idoneïtat en un esdeveniment feminista.

Diversos usuaris han expressat el seu malestar a les xarxes socials de l'Ajuntament, argumentant que el feminisme no pot permetre la normalització d'elements que consideren discriminatoris envers les dones. D'altres, en canvi, defensen que el feminisme ha de ser inclusiu i respectar la diversitat cultural i religiosa.