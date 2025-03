Oliver Klein serà nomenat alcalde de Cambrils i signarà un pacte de govern amb el PSC

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Tal com apuntaven totes les apostes, Oliver Klein (Nou Moviment Ciutadà) serà aquest dijous elegit alcalde de Cambrils amb els sis vots del seu partit i el suport del PSC i del PP. D’aquesta manera, es tanca la crisi política del municipi que va iniciar amb l’expulsió del portaveu de Junts, Enric Daza.

La sortida de Junts va acabar provocat la dimissió de l’alcalde socialista, Alfredo Clúa, per «no trobar suports per aprovar els pressupostos». Aquesta decisió va desencadenar un seguit de retrets i acusacions entre els membres de l’acord del 2023, ERC, PSC, Junts i Comuns.

Ara, Clúa podrà mantenir-se al govern gràcies a un pacte signat amb NMC i aprovat per 20 vots a favor i 2 abstencions de l’assemblea local del PSC. L’acord dona suport a l’alcaldia de Klein i distribueix les diferents regidories que haurà d’assumir cada un dels signants, segons detalla la formació socialista. Aquestes carpetes no han sortit encara a la llum.

Segons expressa el document, la voluntat d’aquest pacte és «garantir un govern estable i eficaç» basat en la «confiança i lleialtat institucional». Això sí, els socialistes no parlen de la integració dels dos edils populars a l’executiu, cosa que implicaria una minoria amb nou regidors.

Acords de govern

El document signat entre el PSC i l’NMC compta amb alguns acords que suposen una continuïtat als projectes iniciats durant el mandat liderat per Clúa. Algun d’aquests són la reforma integral del carrer Orquídies o la construcció d’un nou pavelló esportiu, tot i que no s’especifica la seva ubicació.

D’altra banda, s’inclouen alguns punts rellevants com el reforç de la policia local i la lluita contra el top manta en matèria de seguretat. També destaquen la creació d’un pla estratègic turístic i cultural acordat amb el sector privat o la reforma de l’avinguda Diputació per fases.

Pel que fa al projecte del Teatre Auditori, el pacte proposa una nova línia per desencallar les obres a través de la Respecte als problemes laborals, s’aposta per una «mesa de diàleg» amb representants dels treballadors i del consistori.

El PP no es tanca a governar amb els socialistes i replicar el model del Vendrell

El pacte de govern que han signat el Nou Moviment Ciutadà i el PSC de Cambrils necessitarà el suport dels dos regidors del PP per arribar a la majoria. David Chatelain, portaveu dels populars, ha confirmat a aquest mitjà que el seu vot serà favorable a l’alcaldia de Klein, però descarta entrar a valorar la formació del nou executiu. El portaveu referma que «dijous es vota només l’elecció del nou alcalde» i deixa «en mans de Klein» la formació del govern.

Això sí, el popular no veu amb mals ulls la possibilitat d’entrar a formar part d’un govern amb el PSC, tot i que des del grup socialista han rebutjat aquesta aliança. Chatelain posa d’exemple l’Ajuntament del Vendrell com una possible unió municipal d’aquestes dues formacions i reitera que el seu grup fuig de «sectarismes i línies vermelles».

De fet, alguns punts de l’acord signat entre el NMC i el PSC coincideixen amb el que es va signar a la capital del Baix Penedès. A tall d’exemple, es proposa crear un dispositiu especial contra les ocupacions d’habitatges, similar a l’oficina antiokupació que hi ha al Vendrell.

Altres acords com la inclusió del sector privat a l’estratègia turística o a l’auditori, podrien fer sentir-se còmodes ideològicament als populars. Tot i això, sembla que David Chatelain i Patricia de Miguel Labreda no estan inclosos en el repartiment inicial de regidories.

El pacte de govern garanteix «estabilitat institucional i governabilitat fins a l’any 2027», uns fets que podrien donar amb l’entrada dels populars.