Mor Jordi Mariné, històric ciclista i figura destacada de Cambrils

Jordi Mariné Tarés ha mort aquesta matinada als 83 anys, deixant un llegat important tant en el món del ciclisme com en la vida política i social de Cambrils. Nascut a Vinyols i els Arcs, va establir-se a Cambrils, on va desenvolupar la seva trajectòria esportiva i associativa.

Com a ciclista, va aconseguir una de les seves fites més destacades en participar als Jocs Olímpics de Tòquio de 1964. L’any següent, ja com a professional, va córrer el Tour de l’Avenir i, entre el 1966 i el 1970, va formar part d’equips com Fagor, Pepsi i La Casera-Bahamonte.

També va competir en tres Voltes a Espanya, un Giro d’Itàlia i cinc Campionats del Món. El 1967 va prendre la sortida al Tour de França dins l’equip Esperanza de la selecció espanyola, acabant la prova en la 45a posició.

Mariné també va exercir com a president de la Federació Catalana de Ciclisme (2000-2004) i vicepresident de la Federació Espanyola de Ciclisme (2000-2003).

Al llarg dels anys, va rebre diverses distincions, com la insígnia d’or i brillants de la Federació Espanyola, la placa d’honor de la Federació Catalana i la Medalla al Mèrit Esportiu del Consell Superior d’Esports.

Mariné va ser fundador de la Penya Cicloturista Cambrils (1973). També va impulsar durant deu anys la Marxa Cicloturista i la Festa de la Bicicleta, vinculada a les Festes del Barri de l’Eixample.

A banda de la seva implicació esportiva, Mariné també va tenir una trajectòria política com a Primer Tinent d’Alcalde de Cambrils en el primer ajuntament democràtic (1979-1983), amb Josep M. Queral com a alcalde. El 2016 va rebre una de les Distincions Honorífiques atorgades per l’Ajuntament de Cambrils.

La vetlla ha tingut lloc aquesta tarda i continuarà durant tot el diumenge al Tanatori Municipal Mémora, mentre que el funeral se celebrarà dilluns a les 10 h a la parròquia de Santa Maria.