La circulació per l'AP-7 es veu afectada des d'aquest matí per un accident mortal al punt quilomètric 290 de l'AP-7, a l'alçada de l'Hospitalet de l'Infant en sentit València. Per desallotjar els vehicles que han quedat atrapats en la congestió provocada pel sinistre, s'ha obert un carril en sentit contrari. L'incident ha comportat set quilòmetres de retenció a l'AP-7 en sentit nord, dos quilòmetres a l'A-7 i quatre més a la N-340 direcció l'Ametlla de Mar.

L'avís de l'accident s'ha rebut a les 06:53 h. Per causes que s'investiguen, un camió ha patit un accident i ha quedat bolcat. A conseqüència del xoc, el seu conductor ha mort.

L'accident mortal s'ha produït després que tres camions hagin patit una col·lisió lateral per fregament i un d'ells hagi bolcat. Els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar la víctima, que ha quedat atrapada a l'interior de la cabina del camió. D'altra banda, els altres dos camioners implicats en el sinistre han resultat il·lesos.

A causa de l'incident, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Alhora, una grua de gran tonatge i efectius de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) han gestionat la zona forestal i han donat suport per facilitar l'accés a la cabina i les maniobres d'excarceració.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima són quinze les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l’any (dades provisionals).