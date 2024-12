Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; l'alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté; i un representant de l’empresa E-distribución Redes Digitales, han signat aquest dilluns, 30 de desembre els dos convenis que permetran el soterrament de la línia d’alta tensió en el seu pas per la urbanització El Pinar. Els dos convenis regulen la relació econòmica i tècnica entre els ajuntaments de Castellvell del Camp i Reus i la companyia elèctrica per a l’execució de les obres.

Sandra Guaita ha afirmat que «avui hem fet un pas definitiu per al soterrament de la línia d'alta tensió entre els termes municipals de Reus i Castellvell del Camp. I en el cas que ens ocupa a Reus, donem resposta a una llarga reivindicació com és el soterrament i l’eliminació de les torres elèctriques d’alta tensió d'El Pinar».

L'alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, ha afegit que «hem anat de la mà els dos ajuntaments i hem insistit durant molts anys per poder atendre les demandes del veïns d’El Pinar, de Reus i de Castellvell. Estem molt contents per la feina que he fet, que permetrà que aquesta zona quedi urbanísticament molt ben arreglada».

Els convenis fixen un cost de 3.569.955, 22 euros (no subjecte a IVA) per al finançament dels treballs. Es tracta d’un import provisional, pendent de càlcul definitiu del cost dels materials quan s'iniciïn les obres.

Per fer front als compromisos econòmics inherents a la formalització del conveni, l’Ajuntament de Reus ha rebut una subvenció de l’Institut Català d’Energia, per un import de 2.457.114,00 euros. Així mateix, l’Ajuntament de Reus rebrà de l’Ajuntament de Castellvell del Camp la proporció del 20,5% de les despeses no assumibles amb la subvenció de l’ICAEN. L’Ajuntament de Reus es farà càrrec al 79,5% restant.

Un dels dos convenis signats regula la relació econòmica i tècnica entre els ajuntaments de Castelvell del Camp i Reus per fer front a les indemnitzacions a l’empresa E-distribución per a la retirada i soterrament de les línies; i també s'hi detalla com s’aplicarà la subvenció rebuda de l’Institut Català d’Energia. L'altre conveni regula la relació econòmica i tècnica entre els dos ajuntaments i l’empresa E-distribución durant tot el procés de redacció de projectes i execució de les obres.

Els convenis fixen el compromís de les parts per treballar per tal que les obres hagin finalitzat a 31 de desembre de 2027; i es defineix que l'execució de les obres necessita un termini mínim de 18 mesos.

L’Ajuntament de Reus té previst d’iniciar les obres d’urbanització de l’avinguda de les Torres que configura el passeig central de la Urbanització El Pinar, així com la seva prolongació, afectant també els sectors B.10 «Calderons Nord» i B.11 «Calderons Sud», pendents de desenvolupament. Igualment, l’Ajuntament de Castellvell del Camp ha de dur a terme les obres de la urbanització de l’Av. President Companys. Aquests trams de vials entre els dos termes municipals estan afectats pel traçat de la línia d’alta tensió Reus-Valls i Reus-Serós.

Davant la necessitat d’alliberar el vial central de les urbanitzacions de la línia d’alta tensió abans d’iniciar les obres d’urbanització, els dos ajuntaments han requerit Edistribución Redes Digitales, SLU perquè executi la conversió soterrània de la línia d’alta tensió. Les obres les executarà E-distribución però els dos ajuntaments participaran en el pagament d’una indemnització a l’empresa com a compensació econòmica derivada de la retirada i soterrament de les línies com a requeriment d’execució prèvia a les obres d’urbanització.