Els Bombers estabilitzen un incendi de vegetació a Almoster

Aquest matí, els Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció d'un incendi de vegetació declarat a Almoster (Baix Camp). L'avís s'ha rebut a les 10.58 h, i el foc s'ha vist afavorit per les condicions de fort vent que afecten la zona.

Cinc dotacions terrestres, incloent-hi unitats especialitzades del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), han actuat ràpidament per contenir la progressió de les flames. A les 12.39 h, els Bombers han informat que l'incendi es trobava estabilitzat.

En aquests moments, els efectius continuen treballant per extingir completament el foc i revisar la superfície afectada per assegurar que no hi hagi punts calents.