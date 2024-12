Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils ha encarregat un replantejament del projecte del Teatre Auditori per desencallar les obres d’aquest equipament cultural, aturades des del 2010 per la seva magnitud. La redacció del projecte es finançarà gràcies a una subvenció de 125.000 euros de la Diputació de Tarragona, que es va aprovar inicialment al Ple de la setmana passada i actualment està a exposició pública durant 15 dies.

El projecte es dividirà en tres fases, començant per la sala principal, i s’actualitzarà amb criteris de sostenibilitat¸ seguint els consells de l’equip redactor i els tècnics municipals. El regidor d’Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, ha explicat que aquest replantejament permetrà afrontar la inversió de 8 milions d’euros d’una manera viable i poder cobrir una necessitat històrica del municipi. «L’objectiu és convertir un projecte impossible en possible i fer que en una primera fase Cambrils ja pugui disposar de la sala principal del teatre com a espai cultural», ha afirmat el regidor.

Per la seva banda, el regidor de Cultura, Jordi Barberà, ha assegurat que l’única manera de poder tirar endavant el projecte era redimensionant la sala principal, amb una caixa escènica que en una primera fase encara no permetrà portar muntatges de gran format o orquestres simfòniques, però sí que podrà acollir espectacles de diferents arts escèniques en un espai únic. «Per fi Cambrils tindrà un equipament cultural per programar teatre, dansa, música i cinema de manera estable», ha afirmat el regidor de Cultura.

Barberà també ha destacat que la mancança d’equipaments culturals ha fet que Cambrils tingui una programació singular i ara ha arribat el moment de consolidar-la. Per acabar, el regidor ha explicat que «la represa de les obres suposa una compromís del govern d’augmentar la inversió en programació cultural» i ha apuntat que «l’equipament ha de créixer a mesura que creixi la inversió en cultura, les necessitats i el públic».

La primera fase de les obres inclourà l’habilitació de la sala principal, que de moment tindrà una capacitat per 342 espectadors, i els serveis necessaris per posar-la en marxa: dos camerinos; dues sales de maquillatge; la guingueta per a la venda d’entrades, i els lavabos. Les obres consistiran en la pavimentació interior, els revestiments, les divisions de la sala, els tancaments i portes interiors i exteriors, la col·locació del mobiliari fixe sobre el graonat, el sistema de cortines de l’escenari, la climatització i ventilació, i la instal·lació elèctrica, l’enllumenat i la fontaneria, entre altres actuacions.

En una segona i tercera fase, el projecte inclourà els altres espais previstos com són les dues sales d’assaig, la sala polivalent, l’àrea de restauració i un edifici annex per ubicar el conservatori. La redacció s’encarregarà al gabinet d’arquitectura de Ramon Sanabria, que ja va dissenyar el Teatre Auditori l’any 2005 i compta més de 40 anys d’experiència en aquest tipus d’equipaments.