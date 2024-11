Els treballadors del Consell Comarcal del Baix Camp i la direcció acosten postures per signar un nou acord laboral

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors del Consell Comarcal del Baix Camp i la direcció comencen a acostar postures per signar un nou acord laboral. Així ho ha afirmat la presidenta del comitè d'empresa, Contxi Montes, després de reunir-se aquest dilluns amb la direcció, on han exigit, entre altres, l'aplicació de les taules salarials aprovades el setembre del 2022, així com posar fi a la «sobrecàrrega laboral».

Tot i que Montes ha celebrat que s'hagin aconseguit millores, ha lamentat que la plantilla hagi hagut de cedir «com sempre» i ha avisat que «si d'aquí al gener l'empresa no fa un pas endavant, emprendran accions legals». Paral·lelament a la reunió, una cinquantena de persones s'han tornat a concentrar davant la seu comarcal en senyal de protesta.