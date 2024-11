El Palau d’Esports de Cambrils reobre les dutxes dels vestidors de la piscina

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau Municipal d’Esports de Cambrils ha reobert aquest matí les dutxes dels vestidors de la piscina, que estaven tancades des del 18 d’octubre, per la realització de tasques d’adequació a la nova regulació, després de detectar nivells baixos de legionel·losi. Avui mateix l’Ajuntament ha rebut els resultats de les analítiques correctes, lliure de legionel·la, i l’informe favorable del Departament de Salut de la Generalitat.

La posada en servei parcial de les dutxes ha estat possible gràcies a una primera actuació ràpida i d’urgència realitzada pel Departament d’Esports de l’Ajuntament, que ha consistit en fer el tractament químic a la xarxa d’aigua i col·locar un nou clorador al dipòsit d’aigua freda consum humà, així com mantenir el xoc tèrmic en continu als dos acumuladors d’aigua calenta sanitària.

El Departament d’Esports continua treballant per poder posar en marxa la resta de dutxes. A partir de l’estudi hidràulic de l’estat de les instal·lacions esportives municipals, s’ha encarregat un projecte d’enginyeria per la via d’ urgència que inclou l’adquisició de nous acumuladors, bombes d’aigua, canvi de canonades de ferro i nou sistema sectoritzat per garantir la compartimentació de la instal·lació. Amb aquestes obres d’adequació es podrà cobrir tota la instal·lació del Palau Municipal d’Esports amb aigua calenta.

Mentrestant, les dutxes dels vestidors de la piscina donaran servei a totes les persones abonades i usuàries del Palau Municipal d’Esports. Provisionalment també s’habilitaran els caps de setmana per garantir el servei de dutxes amb aigua calenta als equips participants en partits oficials.