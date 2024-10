L’Ajuntament de Cambrils inicia les obres de construcció de la rotonda del Polígon Belianes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils ha iniciat les obres de construcció de la rotonda del Polígon Belianes situada a la cruïlla dels carrers Metal·lúrgia i Fusteries. La nova infraestructura substituirà la rotonda provisional amb pintura i pilones de pvc que hi ha actualment per distribuir el trànsit.

El projecte de millora també inclou l’adaptació dels quatre passos de vianants perimetrals, amb els corresponents rebaixos de vorera per fer-los accessibles a les persones amb mobilitat reduïda.

La rotonda urbanitzada significaran una millora en la mobilitat, l’accessibilitat i la imatge d’aquesta zona. El projecte, amb un termini d’execució de 30 dies, s’han adjudicat a l’empresa cambrilenca Obras y Hormigones Blanco.

El regidor d’Obra Pública, Enric Daza, ha afirmat que «el govern municipal està al costat de l’empresariat i de l’activitat industrial de Cambrils» i ha assegurat que aquesta obra suposarà la dignificació de l’entrada principal del Polígon Belianes. En aquest sentit, el regidor també ha destacat que «l’actuació serà una referència per la modernització i integració del Polígon Nord, en relació al recentment aprovat projecte d’urbanització del Polígon Sud».

Les obres han començat aquest dijous i consistiran, en primer lloc, amb el desmuntatge de les pilones, la demolició de l’aglomerat asfàltic en l’àmbit de la rotonda, i la demolició del panot i vorada de les voreres pel rebaix. Els treballs continuaran amb la urbanització de la nova rotonda i els rebaixos, la instal·lació de focus led al centre de la rotonda, la col·locació de diferents senyals, la pintura, i la col·locació de pilones per limitar l’estacionament i ampliar la visibilitat en els passos de vianants.

A més, aquesta millora també preveu l’espai per la instal·lació de diferents elements promocionals i informatius. Per una banda, al centre de la rotonda s’hi ubicaran unes lletres amb el text «Polígon Belianes» i, per l’altra, en les immediacions s’hi col·locarà un cartell amb el nom i l’adreça de les diferents empreses amb activitat al polígon.