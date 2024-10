S’inicien les obres de renovació i millora del Mercat de la Vila de Cambrils

Render de com s'espera que quedi el Mercat de la Vila de Cambrils.Ajuntament de Cambrils

L’Ajuntament de Cambrils ha començat els treballs previs de senyalització i seguretat per poder iniciar, la setmana que ve, les obres de renovació i millora del Mercat de la Vila. Els treballs, que s’han adjudicat per un import de 853.781 euros, compta amb una subvenció de 200.000 euros de la Diputació de Tarragona.

Coincidint amb l’arrencada de les obres, que s’allargaran fins el mes de juny de 2025, els Departaments d’Obra Pública i Promoció Econòmica han organitzat una reunió informativa pel veïnat i comerciants per explicar la reforma de l’edifici, l’aposta pels espais gastronòmics i el futur projecte del tram final de l’avinguda Baix Camp.

La reunió es portarà a terme el proper dimecres, 9 d’octubre, a les 19 hores al Centre Cultural, amb la participació de la regidora de Promoció Econòmica, Neus Cárdenas; el regidor d’Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, i l’arquitecte municipal Víctor Pujol. A la trobada, oberta a totes les persones interessades, s’hi han convocat els membres dels Consells del Barri Antic, l’Eixample i la Parellada, i les entitats comercials i empresarials del municipi.

D’altra banda, s’ha organitzat una segona reunió el dia 6 de novembre a les 14 hores dirigida específicament a possibles operadors comercials per donar a conèixer el plec de licitació de les parades, el reglament de funcionament del nou mercat, i els preus i cànons. L'objectiu de la remodelació és reactivar i potenciar el comerç de proximitat i l’activitat econòmica de la zona de la vila, dinamitzar el barri, donar servei al veïnat i alhora atraure visitants.

L’actuació permetrà tenir un equipament comercial modern, més transparent i obert a l’exterior amb un mur cortina de vidre i disposar d’un espai central per promocionar la gastronomia amb una nova distribució de les parades.

El projecte contempla conservar la totalitat de la façana principal de l’edifici, catalogat de l’any 1926, obrir un nou accés des del carrer Mossèn Jacint Verdaguer i instal·lar una gran vidriera a la façana posterior, que dona al carrer Mare de Déu del Camí. A més, en una segona fase de dinamització del mercat es preveu que hi hagi espais destinats a la degustació i la gastronomia al voltant del mercat perquè els negocis puguin oferir els seus productes a l’aire lliure.

Actuacions a les façanes

A la façana principal (est), tocant al carrer Pere III, l’actuació consistirà en la restauració dels paraments i fusteries afectades per la reforma. A la façana nord es preveu la prolongació de dues obertures fins al terra per fer més visible i atractiu el mercat des de l’exterior. En aquesta façana també es recuperen les obertures que havien estat alterades per la presència de les màquines de climatització.

L’actuació més gran es portarà a terme a la façana posterior (oest), amb l’objectiu de connectar el mercat amb la zona enjardinada. El projecte projecta una façana amb mur cortina de vidre, que interrelaciona d’interior i l’exterior, creant una fita visual en l’eix dels carrers Vidal i Barraquer i Mare de Déu del Camí. En aquesta façana també s’obre un nou accés que dona pas a un recorregut a través del mercat entre la plaça Josep Martí Nolla i la zona enjardinada posterior.

Interior del mercat

Pel que fa a l’interior, les parades es reorganitzen i es crearà un espai dedicat a promocionar la gastronomia, organitzar degustacions o realitzar activitats culturals. A més, la situació estratègica de les parades gastronòmiques sobre la façana nord i oest, a prop de les entrades, permet que, en cas necessari, aquest espai pugui tenir un funcionament autònom fora dels horaris de mercat en cas.

Les parades tindran una imatge més unificada i es modularan mitjançant una estructura metàl·lica, on els paradistes podran introduir el seu disseny identitari. A més, també es preveu retirar el fals sostre per disposar de l’espai interior en tota la seva alçada, ressaltant l’estructura de les encavallades de fusta i recuperant la magnificència de l’espai. D’altra banda, es construirà un altell tècnic amb maquinària de climatització, on també s’hi ubicaran zones de preparació lligades a les parades de la planta inferior.

L’avinguda Baix Camp

La remodelació del mercat es complementarà amb el projecte d’obres del tram final de l’avinguda Baix Camp, entre l’avinguda Vidal i Barraquer i la rotonda de la cruïlla amb la carretera de Montbrió, que ja s’ha aprovat inicialment i que preveu una gran illa per a vianants on s’hi puguin establir comerços de proximitat. Les obres es licitaran per un import de 1.591.164,83 € (IVA inclòs).