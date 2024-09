El Cicle de la Cripta de Cambrils oferirà 11 concerts entre setembre i gener

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova temporada del Cicle de la Cripta de l’Ermita de Cambrils oferirà 11 d’un ampli ventall d’estils i músiques entre setembre i gener. El cartell musical està organitzat conjuntament pel Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils, les associacions Coral Verge del Camí i Cambrils La Mar de Jazz, el Festival Accents i la Fundació Orfeó Lleidatà.

El cicle s’obrirà el 29 de setembre amb el concert Res no és mesquí del Trio Orfeu, en homenatge a Joan Salvat-Papasseit, coincidint amb el centenari de la seva mort. L’espectacle és una joia poèticomusical inèdita que combina els versos del poeta amb obres musicals de compositors del seu temps.

El 13 d’octubre J.J. White oferirà un espectacle de teatre musical basat en la vida i obra del músic, poeta i novel·lista canadenc Leonard Cohen i el 19 d’octubre el Festival Interfados torna a Cambrils amb un projecte musical de Nina Simonet i el seu grup «Saudade & Alma», en honor a la Reina del Fado, Amália Rodrigues.

El cicle continua el diumenge 20 d’octubre amb el pianista Àlex Alguacil, que interpretarà Goyescas d’Enric Granados i Peces per a piano de Richard Strauss, i el diumenge 3 de novembre amb un viatge a través de la música d’estil teatral del Quartet Metamorfosi.

El Festival Accents portarà a l’Ermita dos espectacles: el 10 de novembre Ruper Ordorika, referent de la música basca, presentarà el seu segon disc en solitari Barkarka bi i el 24 de novembre Lia Sampai interpretarà les cançons del seu tercer treball Un Delta fràgil.

El cicle de la Cripta torna a comptar amb la col·laboració de La Mar de Jazz, que farà pujar a l’escenari l’octet Irene Reig & The Bop Colective, amb la seva barreja del jazz straight ahead amb moltes altres branques, que van des de ritmes brasilers com la samba o la bossa nova, passant pel swing, el hard bop i el jazz més contemporani.

El diumenge 22 de desembre la Coral Verge del Camí oferirà el seu tradicional concert de Nadal a l’Ermita el 18 de desembre per donar la benvinguda de les festes nadalenques amb música, tradició i alegria. El segon concert de la Mar de Jazz serà un recorregut sonor per cançons populars de la Mediterrània, transformades per la compositora i pianista Mar Serra i el seu grup.

El cicle acabarà amb l’actuació de Cat Klezmer Trio i les seves melodies ancestrals del Klezmer, un gènere musical ètnic nascut als racons místics de l’Europa de l’Est, amb sonoritats d’altres terres, com els choros brasilers, el tango rioplastense, les sardanes catalanes o les lamentacions gitanes.

Les entrades es poden comprar per internet a través de la plataforma www.codetickets.com.