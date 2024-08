Cambrils posa en marxa un nou servei d’orientació i atenció familiar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils ha posat en marxa un nou Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies (SOAF) amb l’objectiu de millorar el benestar personal, familiar i social de les famílies, infants i adolescents.

El consistori cambrilenc enfoca aquest acompanyament «des d’una perspectiva preventiva que reforça les capacitats i fortaleses, afavoreix les relacions familiars saludables i enforteix les habilitats parentals». En aquest sentit, el servei és de caràcter universal, ja que s’adreça a totes les famílies cambrilenques i té «una dimensió comunitària que promou una criança positiva en la ciutadania i que, d’aquesta manera, millori la seva salut emocional i relacional».

Els cambrilencs podran gaudir d’aquest servei de forma presencial a partir del pròxim mes de setembre en un nou espai que s’ha habilitat al Casal Municipal de la Gent Gran. Pel que fa als programes que es duran a terme, les famílies cambrilenques comptaran amb atenció individualitzada per tal de poder tractar qualsevol problemàtica, atenció grupal, intervenció educativa i dinamització comunitària.

Durant la presentació d’aquest nou servei, s’ha fet èmfasi en el fet que «no hi ha d’haver una dificultat molt greu ni una situació disfuncional, sinó que les famílies poden accedir al servei per consultar una dificultat, un problema, una curiositat, o qualsevol cosa que els preocupa respecte de com educar o com estar amb els seus fills».

Aquelles famílies que vulguin utilitzar el servei hi poden accedir de dues formes: a través de la derivació d’un professional del centre educatiu, així com de la recomanació del servei de pediatria o dels serveis socials o, si ho prefereixen, contactant directament amb el casal. Des del consistori cambrilenc apunten que està previst que l’atenció sigui en horari de matí i tarda al Casal Municipal de la Gent Gran.

Eduvic gestionarà el servei

Pel que fa a la gestió, Eduvic serà l’empresa que estarà al capdavant d’aquest servei, així com dels programes que s’hi duran a terme. Alhora, l’empresa també serà l’encarregada de donar a conèixer aquest acompanyament a les escoles i instituts del municipi amb l’objectiu d’arribar a totes les famílies de Cambrils.

Eduvic compta amb experts i expertes en l’acompanyament terapèutic socioeducatiu de famílies, infants i joves té com a finalitat «la salut emocional i relacional de les famílies, així com de les parelles, persones adultes, infants i adolescents» a través del disseny, la planificació i la gestió de serveis de prevenció i tractament.