Un grup de criatures compleixen el somni d'Antoni Benaiges d'anar al mar a Mont-roig

Criatures dels barris de la Cartuja de Granada i la Cañada Real de Madrid han complert el somni del mestre republicà Antoni Benaiges d'ensenyar la mar als seus alumnes a Mont-roig del Camp. Malgrat que en el grup d'una trentena de menors que han viatjat a Catalunya n'hi havia alguns que sí que havien vist el mar anteriorment, és el primer cop que tots viuen unes vacances a la platja i aquest ha estat el viatge més llarg que han fet fins ara. La iniciativa l'ha impulsat l'Escuela Benaiges de Bañuelos de Bureba, a través de la 'Misión Antoni Benaiges'. Així, s'ha fet realitat la promesa del professor 88 anys després del seu assassinat i s'han reivindicat la figura i els valors que defensava.

Educadors i joves també s'han endinsat en el passat recent tot visitant espais de memòria històrica. De fet, el viatge que han fet 29 xiquets i xiquetes d'entre vuit i tretze anys es va iniciar dilluns passat, en una iniciativa que ha homenatjat al mestre republicà Antoni Benaiges. El professor va ser destinat a l'escola rural de Bañuelos de Bureba, a Burgos, l'any 1934, i els va prometre als seus alumnes veure la mar. Per això, van elaborar un quadern col·lectiu, on els estudiants anotaven com s'imaginaven la platja. Dos anys més tard, el 1936, va ser afusellat per les tropes franquistes i enterrat en una fossa comuna a Briviesca, fet que va impedir que complís la seva paraula amb l'alumnat.

88 anys més tard del seu assassinat, l'associació Escuela Benaiges ha impulsat la 'Misión Antoni Benaiges', per fer realitat la promesa del mestre republicà. En aquesta ocasió, s'han escollit joves dels barris de la Cartuja de Granada i d'altres de la Cañada Real de Madrid per complir el somni del professor. «Encara hi ha gent de la Cañada Real que no ha sortit del seu barri i que per les seves condicions socioculturals, no es poden moure. És el que el mestre va veure en els alumnes de Bañuelos, eren nens que no havien sortit del poble. També hem procurat informar a la canalla del que va passar durant la guerra civil espanyola, és una manera de dir-los 'està en les vostres mans que això no torni a passar'», ha afirmat Javier González, membre de l'Escuela Benaiges.

Encara que alguns dels participants sí que havien vist la mar en anteriors ocasions, aquesta ha estat la primera vegada que han pres part d'unes vacances d'aquestes característiques, envoltats de criatures d'edats similars. Per a d'altres, aquest ha estat el viatge més llarg que han fet fins ara. És el cas de les germanes Lola i María, de Granada, que han apuntat que com a molt, havien visitat Màlaga. «És un plaer complir el seu somni, encara que ja hagi vist la mar abans, mai abans havia anat tan lluny», ha assenyalat la Lola.

Una trentena de joves i adolescents han participat en la 'Misión Antoni Benaiges'ARIADNA ESCODA /ACN

Homenatge a Benaiges i als seus valors

El record del mestre republicà ha estat ben present al llarg de tot el recorregut; així, s'han fet visites en espais de memòria històrica fins a arribar aquest dissabte al migdia al terme municipal de Mont-roig del Camp. «Si l'Antoni aixequés el cap avui, veuria un exemple del que volia al món. Els nostres nens es van conèixer dilluns i han estat convivint des de llavors, sense importar d'on vinguessin. El món veu aquests barris com una cosa que no són; són districtes amb molt talent. Repeteixo, els nens són tresors i em sento tremendament orgullosa d'ells», ha defensat Noelia Campaña, directora de l'associació Educadores María de Borja, que també s'ha implicat en el projecte.

La 'Misión Antoni Benaiges' s'allargarà fins aquest dilluns i seguirà combinant propostes d'oci a la trentena de criatures que han participat en aquesta iniciativa, on més enllà de complir la promesa del mestre republicà, també se n'ha reivindicat la figura i els valors que defensava i pels quals va ser assassinat.