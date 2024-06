Aquestes són les millors patates braves de Cambrils segons l’influencer 'vayaBravas'

David Sitjes, més conegut al món de les xarxes socials com 'vayaBravas', és un creador de contingut que comparteix amb els usuaris d’Instagram i TikTok la seva opinió, valoració o experiència sobre les patates braves que menja, com a hobbie, per tot Catalunya.

Així doncs, Sitjes, que compta amb més de 25.000 seguidors a les xarxes, ha recorregut diversos restaurants de Cambrils per menjar patates braves i, com no podia ser de cap altra manera, ha donat la seva opinió. És el cas, per exemple, de l’antiga Fonda 'El Camí', que es va reformar i va passar a dir-se Cambium, del local de la Selva Street Food i del restaurant el Retiro.

Del primer, Cambium, Sitjes indica les patates braves d’aquest restaurant, a les que va valorar amb un 9,2 sobre 10, en realitat es tracta d’un milfulls de patates, primer al forn (quedant una patata al caliu per l’interior), i acabada a la fregidora abans de servir (aconseguint un bo cruixent).

«Et porten la ració en un quadrat, amb 16 minicubs tallats que es banyen amb unes gotes de sofregit de ceba, tomata i anacards, i es decora amb una salsa hoisin que em va enamorar i que mai no hagués dit que anés a quedar-li bé a unes patates. Només us puc dir que vaig trobar a faltar una cosa, el picant... però es compensa amb la resta», assegura.

De l'Street Food Sitjes explica que «la seva ració de braves és bastant peculiar. La patata, una d’agra tallada en grans peces i que solen fer-les a dos temps, aconseguint un cruixent diferent. Els ingredients s’assenten molt bé entre ells, cap no sobresurt per sobre de la resta, vaig trobar a faltar una mica de picant, però, a grans trets, és una ració que, almenys, mereix ser provada». Per això, l’influencer li posa de nota un 8,1 a aquestes patates.

Finalment, de les patates braves del restaurant el Retiro, Sitjes manifesta que «es tracta d'una patata amb pell, molt ben escalfada, i una salsa amb una textura 'gairebé' perfecta que s’emmotlla molt bé a la patata. L’únic inconvenient és que vaig trobar a faltar picant, jo no diria que són braves, però tampoc no puc dir que no m’agradessin. Si tornés a passar per l'A-7, pararia sens dubte, i més sabent que tenen la cuina oberta les 24 hores, però aquesta vegada no aniria amb la idea de menjar-me’n unes braves». Sitjes li posa de nota un 7,6 a aquestes patates.

Et pot interessar: