L’Ajuntament de Mont-roig es proposa fer realitat el somni d’Antoni Benaiges

En memòria del mestre mont-rogenc Antoni Benaiges, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp col·laborarà per fer possible el projecte Missió Antoni Benaiges, que es durà a terme aquest juliol, complint així amb una promesa que Benaiges va fer als seus alumnes l’any 1936 de poder anar a la platja de Mont-roig del Camp, i que va quedar interrompuda per la Guerra Civil espanyola.

Antoni Benaiges va ser mestre a Bañuelos de Bureba (Burgos), i va prometre als seus alumnes portar-los a veure el mar. Malauradament, aquesta promesa no es va poder complir a causa de la seva tràgica mort a mans dels falangistes el juliol de 1936.

Ara, 88 anys després, la Missió Antoni Benaiges portarà aquesta promesa a la realitat gràcies a l’esforç conjunt de diverses entitats i ajuntaments, incloent-hi el suport de Mont- roig del Camp, que es fa càrrec de les despeses d’allotjament i les dietes dels 29 nens i nenes i la desena de monitors, durant els 2 dies que estaran al municipi.

L’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, acompanyat per les regidores Marimar Urisel i Francis Ortiz, va participar aquest dissabte en la presentació del projecte Missió Antoni Benaiges, al Centre Cultural Blanquerna de la Generalitat, a Madrid. En la seva intervenció, Morancho es va mostrar satisfet i emocionat de col·laborar en mantenir viu el llegat i el projecte d’Antoni Benaiges.

El viatge

El recorregut començarà l’1 de juliol a Granada i el 2 de juliol a Madrid, amb vint-i-nou nens i nenes entre 8 i 13 anys de la Cañada Real (Madrid) i del barri de Cartuja (Granada). Després d’una setmana de convivència, arribaran a Mont-roig del Camp, on finalitzaran la seva aventura al mar Mediterrani. A més a més, els nens visitaran llocs de memòria històrica i gaudiran d’activitats lúdiques i educatives.

La promesa de Benaiges, a la gran pantalla La pel·lícula ‘El maestro que prometió el mar’, dirigida per Patricia Font, retrata la història d’Antoni Benaiges. El film, que es podrà veure als cinemes el 10 de novembre, és protagonitzat pels actors Enric Auquer i Laia Costa, i ha rebut el Premi Gaudí Especial del Públic a la Millor Pel·lícula. A banda, també ha estat nominat als Premis Goya per millor interpretació masculina protagonista i millor guió adaptat, entre d’altres.

