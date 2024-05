Més de 200 empreses participaran a la 65a Fira Multisectorial de Cambrils

La 65a Fira de Cambrils, que enguany se celebrarà del 31 de maig al 2 de juny, comptarà amb més de 200 empreses i un extens programa d’activitats per tots els públics. Seran tres dies molt intensos que arrencaran divendres amb la inauguració oficial a les 14 hores a la plaça del Setge i convertiran Cambrils en un gran aparador comercial a l’aire lliure.

Aquest esdeveniment comercial i de creació d’oportunitats compta amb més de 50.000 m2 d’exposició d’automoció i motocicletes, maquinària agrícola i jardineria, comerç, serveis, i energies renovables, entre altres. Enguany el programa de paper s’edita amb paper de llavors d’espígol i de menta per plantar-lo i donar-li una segona vida.

Per primera vegada la fira tindrà un espai per a joves, que serà gestionat per quatre col·lectius juvenils: Molla’ls, Colla Jove, Pròleg i l’Agrupament Escolta i Guia Gent de Mar. L’espai Sarau Jove serà una de les principals novetats i oferirà dues nits de música i demostracions al Parc del Pinaret del 31 de maig i l’1 de juny de 23 a 3 hores de la matinada. La música de divendres anirà a càrrec de Coco, PDFAGGOT i la de dissabte de Val’nlove, Dimuca i Wateque Sound’s. A més, hi haurà exhibicions d’skateboard i scooter de l’entitat Cultívate. L’accés al parc es farà pel carrer Josep Serra i Dalmau i l’entrada serà gratuïta.

Una altra novetat destacada serà la Mostra d’Artesans Cervesers del territori, que se celebrarà a la plaça del Setge el divendres de 18 a 22 hores i el dissabte i el diumenge de 12 a 15 i de 17 a 23 hores. Durant els tres dies es podrà tastar la cervesa artesana fent un mos amb música ambient. A més, divendres 31 a les 20 h, es presentarà a la mateixa plaça el llibre Història i Cuina de les cerveses catalanes de David Bea i David Solé.

La Fira també comptarà amb el tradicional mercat d’artesania pels carrers del Barri Antic de la ciutat, una mostra d’oficis antics com fusters, ferrers, esparters, picapedrers o bufadors de vidre, entre d’altres.

Com cada any, l’espai de Firetes serà la diversió dels més petits i petites de casa. En aquesta edició, entre altres, s’estrena la nòria de 33 metres per a contemplar el terme. A partir de dijous 30 de maig a les 17 hores s’obriran les portes amb la promoció 2x1 per aquella tarda. Les Firetes comptaran amb horaris concrets per a les persones amb o alteracions sensorials, i s’hi podrà pujar sense llums i so divendres de 17.30 a 18.30 h i dissabte i diumenge d’11 a 12 h i de 17.30 a 18.30 h.

Transport públic per la Fira

Durant els tres dies, la Fira disposarà del servei gratuït especial de bus urbà: la línia urbana dels barris de ponent i llevant a la Fira i viceversa, de 10.30 a 14h i de 16.00 a 00.00 hores. El servei oferirà un autobús cada mitja hora a la Fira i cada hora als barris. A més, fins a exhaurir existències, dissabte i diumenge, si es ve amb bus urbà a la Fira, s’obtindrà un tiquet per a les atraccions de les Firetes.

També hi haurà servei de trenet turístic, que connectarà cada 60 minuts des de la parada del Patronat de Turisme fins a la parada del Passeig Albert i viceversa. El preu del trajecte serà d’1 euro.

