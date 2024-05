Els ens gestors de l'aigua aposten per la regeneració davant l'escassetat hídrica

Els ens gestors de l'aigua de Catalunya aposten per la regeneració per adaptar el país a l'escassetat hídrica actual i la futura que pugui venir derivada del canvi climàtic.

L'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC), que engloba el 90% d'organismes gestors d'aigua, ha organitzat aquest dimecres a Cambrils la seva jornada tècnica anual, enfocada a la sequera.

Més enllà de la regeneració, des de l'ASAC també han apostat per una millor gestió dels aqüífers i en menor mesura per la dessalinització. En la trobada hi han participat representants del sector agrícola, turístic, càrnic, així com representants municipals, i tots ells han carregat contra la gestió de la sequera feta per l'Agència Catalana de l'Aigua.

