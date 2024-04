Detinguts tres homes a Cambrils per un robatori violent i dos furts a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 de març tres homes, d'entre 50 i 68 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i dos furts a interior de vehicle a l'AP-7, al tram del Camp de Tarragona. En el marc d'un dispositiu de prevenció de robatoris a l'autopista, una patrulla de paisà situada a l'àrea de servei de l'Hospitalet de l'Infant va observar com un cotxe amb tres ocupants entrava diverses vegades a l'àrea i feia voltes a l'aparcament, observant els vehicles que estaven estacionats. Un dels homes va baixar del cotxe i es va dedicar a mirar a l'interior dels altres vehicles. En un dels casos va intentar forçar el pany però no el va poder obrir i van marxar.

Ràpidament altres efectius policials van poder aturar el cotxe i identificar els ocupants. Els tres homes acumulaven fins a 75 antecedents policials. Mentre es feien les comprovacions, la sala de comandament va informar que feia poca estona s'havien produït dos delictes a la mateixa autopista: un furt a l'àrea de descans del pont del Diable de Tarragona i un robatori amb violència per estrebada a l'àrea de servei del Mèdol.

Les descripcions facilitades per les víctimes, la cronologia temporal de fets, així com els enregistraments de les càmeres de seguretat de les àrees van confirmar que els tres homes eren també els presumptes autors dels dos delictes comesos amb anterioritat. Els tres van ser detinguts. El conductor va ser arrestat també per un delicte contra la seguretat viària, ja que conduïa sense haver obtingut mai el permís. Els tres homes van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Tarragona el passat divendres.