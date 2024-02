Detenen un home per tràfic i cultiu de marihuana a Botarell i confisquen 569 plantes

Imatge de la droga intervenguda per la Policia NacionalPolicia Nacional

La Policia Nacional han detingut un home que es dedicava al cultiu i venda de marihuana a l'interior del seu domicili a Botarell. En l'escorcoll, els agents van confiscar 596 plantes de marihuana amb un valor aproximat d'uns 141.000 euros en el mercat il·legal. També van intervenir dos quilograms de cabdells de marihuana processats i preparats per a la venda, així com una arma curta de CO2, una arma simulada, municions i aparells per al cultiu.

L'arrestat ha passat a disposició judicial del jutjat d'instrucció número 1 de Reus. Segons el cos policial, cada vegada és més habitual que aquestes plantacions es protegeixin amb armes reals o simulades per evitar robatoris de bandes rivals i davant la «creixent escalada de violència».