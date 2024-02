L’Hospitalet de l’Infant oferirà un servei de canguratge

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a través de la Regidoria d’Igualtat, posarà en funcionament “El Casalet” a l’Hospitalet de l’Infant. A partir del dimarts 13 de febrer, l’Espai Jove acollirà també aquest nou servei municipal que es va estrenar el passat 5 de febrer al Casal de Joves de Vandellòs. En el cas de l’Hospitalet de l’Infant, aquest servei de canguratge estarà a l’abast de les famílies amb infants de 3 a 10 anys (nascuts entre el 2014 i el 2020), de dilluns a dimecres, de les 16 a les 19 h.

Com a Vandellòs, el preu d'aquest servei serà d'1 € per infant i dia i s’haurà de pagar sempre per transferència bancària. Hi haurà tres modalitats de pagament:

- Puntual (1 € cada vegada que se'n faci ús).

- Un paquet de 10 € (per fer-ne ús 10 dies)

- Un pagament únic de 35 € fins al final del servei, previst el 29 de maig.

Per utilitzar aquest servei caldrà fer la inscripció en línia o de manera presencial:

- Per internet: clicant aquest enllaç

- A l’Espai Jove, ubicat a la 1a planta de la Casa de Cultura Blanca d’Anjou de l’Hospitalet de l’Infant: en l’horari de funcionament de El Casalet.

Segons ha recordat la regidora d’Igualtat, Esmeralda Saladié, l’objectiu d’aquest nou servei, que està subvencionat per la Generalitat de Catalunya, és «facilitar a les famílies la conciliació laboral i personal i oferir als nens i nenes un temps de lleure de qualitat, en un espai segur».

La regidora anima les famílies a assistir el dimarts 13 de gener a la inauguració d’aquest servei a l’Espai Jove de l’Hospitalet de l’Infant, que tindrà lloc a partir de les 16 h, per conèixer de primera mà El Casalet, on els infants podran «berenar, fer els deures, jugar, fer manualitats, llegir i participar en un munt d'activitats més i, en definitiva, gaudir d'una tarda divertida, mentre les persones que els cuiden podran aprofitar aquest temps per fer allò que necessiten». Hi haurà berenar per als assistents a la inauguració.

Aquest servei està finançat pel fons estatal Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat a través del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Per accedir a aquesta subvenció, l’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp en relació amb el servei municipal de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 16 anys.

Criteris prioritaris

Tant al Casalet de Vandellòs com el de l’Hospitalet de l’Infant, tindran prioritat d'utilització del servei les famílies monoparentals o amb altres responsabilitats de cura acreditada, les mares migrants, les mares en situació de violència masclista, en situació d'atur de llarga durada, més grans de 52 anys. Aquests criteris de prioritat tindran un pes més important a l’Hospitalet de l’Infant, perquè l’espai on s’ofereix el servei, l’Espai Jove, té unes dimensions més reduïdes i perquè hi viu molta més gent en aquest nucli de població. Les places estaran limitades a 15 infants per dia.