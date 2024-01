Resseguint les petjades de l’àvia Maria de Riudoms

El 4 de maig del 1919 naixia a Riudoms (Baix Camp), Maria Ferraté Munté. Essent encara molt joveneta, va conèixer un italià, Paolo Girelli, un jove antifeixista que havia marxat del seu país fugint de la guerra. Quan el combat es va acabar, la parella va decidir anar-se’n a viure a Itàlia, acompanyada dels pares de la Maria, l’Isidre i l’Antònia.

En aquell moment, la jove riudomenca només tenia dinou anys. «S’hi van quedar a viure per sempre», recorda Paolo Girelli. Ell és el net de la Maria, nascut i crescut a Itàlia. No va conèixer el pare, que va morir massa jove, però sí que va poder gaudir dels avis.

«La Maria Ferraté Munté va viure fins als 92 anys, i sempre va conservar el seu orgull de catalana», assegura el Paolo. Havia pogut tornar en diverses ocasions a Riudoms i a Reus, fins que la seva salut ho va impedir. El seu desig era ser enterrada al seu poble, però segons explica el seu net, «no va ser possible per un seguit de complicacions legals».

Arribats a aquest punt, la història de l’àvia Maria i el seu net Paolo farà un gir que el jove italià qualifica de màgic: «L’octubre passat, estant en un retir a Montserrat, vaig conèixer Maria Carme Just Masdéu, del consell directiu del Centre de Lectura. Li vaig explicar la meva història i de seguida em va dir que els cognoms Ferraté i Munté són clarament de la zona. Gràcies a ella, també vaig poder trobar informació sobre el meu besavi, Isidre Ferraté Munté».

I, per si tot això no fos prou, el pròxim dilluns, 29 de gener, el Paolo oferirà al Centre de Lectura la seva conferència teatral El Camino del Humano Imperfecto. «Encara que ja l’he presentat en ciutats com Maó, Ciutadella, Barcelona o Alaior, la de Reus serà la primera del 2024 i tindrà un significat molt especial per a mi».

Paolo Girelli té 48 anys, és actor i guia turístic a Menorca durant l’estiu. «Era inevitable que, una hora o altra, acabés passant per Reus», afirma.

La seva història ja ha arribat a Riudoms, i el mateix alcalde Ricar Gili s’hi ha posat en contacte per donar-li un cop de mà: «Hem quedat que ens trobarem a l’Ajuntament per parlar-ne i trobar-me amb diverses persones que segurament em podran donar més informació». «M’estan contactant persones que em diuen Jo soc Ferraté; Jo soc Munté; T’assembles a un cosí meu… o que tenen fotos de l’àvia a Riudoms», explica el Paolo, emocionat.

El que ell voldria, assegura, és «recuperar l’àvia i el camí que va fer, resseguint el seu llinatge ancestral a través dels seus avantpassats, i redescobrir la meva vida a través seu. I, a la vegada, donar les gràcies a les persones del meu arbre genealògic, perquè és gràcies a elles que jo estic aquí». Tot plegat, assegurant que se sent català igual que se’n sentia la Maria: «si l’àvia era catalana, jo també ho soc».

La conferència del Paolo Girelli es farà a les 19 h a la Sala Emili Argilaga del Centre de Lectura de Reus. El ponent arribarà a la capital del Baix Camp aquest mateix dijous. «Encara que ja he fet altres vegades la conferència, en el cas de Reus hauré de canviar algunes coses, perquè la situació serà molt especial, ja que vindran persones que d’alguna manera han tingut relació amb l’àvia i, per tant, també són importants per a mi».