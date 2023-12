Fins a 19 botigues del Priorat i del Baix Camp disposen de jocs en català

Un total de 19 establiments del Baix Camp i del Priorat compten amb jocs i joguines en català, ja que estan adherits a TotJoc, un projecte del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Els últims establiments que s’han adherit a aquest programa de promoció del joc i la joguina en català són Esclat Reus, Esclat Mont-roig del Camp i Esclat Vinyols i els Arcs. A més d’aquestes grans superfícies, ja fa anys que col·laboren en aquest projecte botigues de jocs i llibreries com Abacus, Galatea Llibres, Joguines Segú, Joguines Somnis, Juguettos, Llibreria Domingo, Llibreria Gaudí, Llibreria Papereria Passeig de Misericòrdia i Tomàs Barberà, a Reus; Galatea Llibres i Torrevisca, a Cambrils; El Llapis, a Falset; Llibreria Rom, a Mont-roig del Camp; Llibreria La Plaça, a Riudoms, i Papereria Cèlia a Vandellòs.

A més, des del Consorci per a la Normalització Lingüística expliquen que a la pàgina web www.totjoc.cat hi ha un cercador amb les més de 1.000 joguines i jocs en català existents amb tota la informació detallada com la durada de la partida, l’edat adequada per jugar-hi, el nombre de jugadors i, inclús, recomanacions d’altres jocs similars. Des del mateix portal web també es pot consultar els establiments on es poden comprar els jocs o les joguines seleccionades.