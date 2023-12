Cinc persones han estat detingudes aquest dimecres a la tarda a Cambrils (Baix Camp) en el marc d'un operatiu de seguretat ciutadana a locals comercials de la localitat. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, l'operació s'ha fet de forma conjunta amb Policia Nacional i Policia Local. En concret s'han inspeccionat quatre locals -una fruiteria, dos locutoris i una barberia- situats a l'avinguda Baix Camp cantonada amb el carrer Verge de la Riera.

Tres dels detinguts els ha fet Mossos d'Esquadra, dos per tràfic de drogues i un altre per tenir una ordre de crida i cerca pendent. Les altres dues detencions les ha fet Policia Nacional per infraccions de la llei d'estrangeria. Pel que fa als dos detinguts per tràfic de drogues, es tracta de dos individus de 21 i 39 anys que tenen antecedents policials. Durant l'escorcoll se'ls ha trobat amagats a la roba interior embolcalls de cocaïna.

A banda de les cinc detencions, Policia Nacional també ha fet dues actes de citació igualment per infraccions de la llei d'estrangeria, mentre que Mossos han denunciat tres persones més per tinença de substàncies estupefaents. Policia Local, de la seva banda, ha aixecat quatre actes d'infracció en les inspeccions als establiments per irregularitats administratives. Finalment s'ha identificat vint-i-una persones, set de les quals tenien antecedents policials.