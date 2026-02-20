Successos
El poble de Tarragona on més creixen els delictes: es dupliquen els robatoris en cases i el tràfic de drogues
Els delictes en aquest municipi han crescut fins un 11,9%, segons les últimes dades del Ministeri de l’Interior
Valls s’ha convertit en el municipi de Tarragona on més han crescut els delictes durant el 2025. Segons les dades del Ministeri de l’Interior, els delictes en aquesta localitat han crescut fins un 11,9%, amb els robatoris en cases duplicant-se, els furts augmentant un 5,7% i les sostraccions de vehicles creixent un 55%.
A més, els delictes contra la llibertat sexual han pujat de 13 a 20 i els relacionats amb el tràfic de drogues també s’han duplicat, passant de 18 a 39 casos. A Tortosa, l’increment és més moderat però continua sent rellevant, amb un augment del 2,5% en els delictes convencionals respecte a l’any anterior.
La resta de la demarcació mostra una tendència descendent en els delictes convencionals. Reus va registrar un descens del 9,7%, Salou del 19,8% i Vila-seca de l’11,7%. A nivell global, la demarcació va comptabilitzar 38.297 crims convencionals, incloent homicidis, robatoris, furts i tràfic de drogues, fet que suposa un descens del 5,1% respecte al 2024.
Els homicidis consumats van baixar de 15 a 6 i les temptatives van descendir un 17,4%, mentre que els delictes contra la llibertat sexual van pujar un 12,5%, destacant com un dels pocs increments en l’estadística general. Si se sumen els delictes convencionals i la cibercriminalitat, la província va registrar 45.255 infraccions, un 6,1% menys que l’any anterior.
D’altra banda, els furts van descendir un 6,4%, fins 9.965 casos, i la cibercriminalitat va baixar un 11,4%. Tanmateix, els delictes relacionats amb el tràfic de drogues van augmentar un 7,1%, fins els 540 casos.