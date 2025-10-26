Santa Úrsula
La Joves de Valls carrega el 2 de 9 sense manilles i la Vella descarrega el 4 de 10fm a la diada de Santa Úrsula
Enguany la diada s'ha allargat durant més de 5 hores
La diada de Santa Úrsula de Valls ha acollit una actuació memorable de les dues colles locals. La Colla Joves Xiquets de Valls ha carregat per primer cop a la seva història el 2 de 9 sense manilles després d'intentar-ho en repetides ocasions aquest diumenge.
Feia set anys que ningú portava a plaça aquest castell i de moment, cap colla l'ha pogut descarregar. La diada l'ha completat amb un 4 de 9 sense folre i un 2 de 9 amb folre i manilles, després de renunciar a la ronda de pilars.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha fet una actuació memorable descarregant un 4 de 9 sense folre, un 4 de 10 amb folre i manilles, un 2 de 8 sense folre carregat i un pilar de 8. Tot plegat en una exhibició de gamma extra a la plaça del Blat de Valls.
La diada de Santa Úrsula ha començat al quilòmetre zero del món casteller després de la tradicional interpretació dels Segadors, on a més d'una estelada, enguany s'ha sumat una bandera palestina en una de les façanes dels edificis de la plaça del Blat. Precisament en un d'aquests balcons també s'ha mostrat una pancarta en record del periodista Agustí Forné, traspassat l'any passat.
La primera ronda ha vist completar dos castells idèntics, el 4 de 9 sense folre, si bé l'execució de cada estructura ha estat diferent. Mentre que la Colla Vella ha demostrat confiança i solvència en aquesta estructura, la Joves ha fet un exercici de resistència i sang freda tant per carregar com per descarregar-lo.
La canalla ha tingut dificultats per arribar al pom de dalt, després que l'acotxadora hagi relliscat en un parell d'ocasions. Unes complicacions que han superat i han allargat la durada del castell, que ha estat molt celebrat a les files de la colla.
La Vella ha continuat amb la segona ronda descarregant un 4 de 10 amb folre i manilles. Es tracta d'un castell que van descarregar per últim cop el 2017, concretament a la plaça del Mercadal de Reus. Ho ha fet amb una canalla rapidíssima, de manera que el castell s'ha coronat desfermant l'eufòria a plaça des del moment en què l'enxaneta ha fet l'aleta.
Una celebració on tampoc han faltat els càntics propis de diades marcades al calendari com la de Santa Úrsula. La Joves ha continuat la diada portant a plaça un 3 de 10 amb folre i manilles que han acabat descartant. Aquest era l'objectiu no només de la diada per als de la camisa vermella, sinó també de la temporada.
L'any passat, per la mateixa cita, van aconseguir carregar-lo. Seguint el sistema de rondes vallenques, han fet un intent desmuntat després que les mides no fossin les idònies. Finalment, han mantingut la gamma extra tot i decidir canviar d'aposta amb un 2 de 9 amb folre i manilles. Malgrat les dificultats tècniques, l'han descarregat per sisè cop aquesta temporada. Amb tot, la segona ronda s'ha allargat precisament per l'intent i el peu desmuntat de la Joves.
Amb l'energia retinguda després de descarregar un castell de deu, els de la camisa rosada han continuat la tercera ronda amb l'estrena d'aquesta temporada d'un 2 de 8 sense folre que ha quedat carregat, el cinquè consecutiu per la colla.
Poc després de l'aleta, el castell s'ha trencat. Arribats el seu torn, la Joves ha portat a plaça un castell que feia set anys que ningú intentava. Es tracta del 2 de 9 sense manilles, un castell que cap colla ha aconseguit descarregar mai. L'últim cop que es va intentar va ser precisament a la plaça del Blat, a la diada de Santa Úrsula de l'any 2018.
En aquesta ocasió, quan l'aixecador ja estava col·locat, el castell ha fet llenya després que els quarts de la camisa vermella s'hagin estirat, provocant que el castell quedés tocat. Una gesta que han tornat a intentar tot seguint de nou el protocol casteller vallenc.
Malgrat tot, ha quedat en un peu desmuntat que ha estat respost per una sorollosa xiulada de la banda contrària de la plaça. Mentrestant, en el torn de pilars, la Vella ha descarregat el pilar de 8, mentre que la Joves ha renunciat a fer-ne.
A continuació, ha arribat un dels moments àlgids de la jornada, en què la Joves ha aconseguit finalment carregar el 2 de 9 sense manilles després de fer canvis a la posició de quarts. D'aquesta manera, els de la camisa vermella se sumen a la llista de colles castelleres que han coronat aquest castell.
Fins al moment, només ho han fet els Castellers de Vilafranca, per Sant Fèlix del 2005 i Tots Sants del 2011 i el 2012. La Colla Vella, per la seva part, ho ha intentat en dues ocasions, l'última per Santa Úrsula d'ara fa set anys.
La diada s'ha acabat poc abans de les cinc de la tarda, en una jornada en què les gammes extra i les rivalitats han estat presents un any més a la plaça del Blat de Valls, un dels punts principals de referència del món casteller.