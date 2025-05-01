Urbanisme
Urbanisme aprova la modificació a sòl urbà del polígon industrial 'El Mas Vell' de Vallmoll
L'actual distribució permet ampliar les activitats industrials existents a l'Alt Camp
La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat aquest dimecres la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament en referència al polígon industrial 'El Mas Vell' de Vallmoll.
El canvi comporta la modificació del que fins ara era sector de sòl urbanitzable com a sòl urbà, mentre que la resta de terrenys passen a ser qualificats com a sòl agrícola.
L'actual distribució també permet ampliar les activitats industrials existents a l'Alt Camp. Segons l'organisme, la modificació adequa el polígon a la realitat, tenint en compte les sentències recaigudes.