Diari Més

Urbanisme

Urbanisme aprova la modificació a sòl urbà del polígon industrial 'El Mas Vell' de Vallmoll

L'actual distribució permet ampliar les activitats industrials existents a l'Alt Camp

Imatge del polígon industrial 'El Mas Vell' de Vallmoll.

Imatge del polígon industrial 'El Mas Vell' de Vallmoll.unknown

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat aquest dimecres la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament en referència al polígon industrial 'El Mas Vell' de Vallmoll

El canvi comporta la modificació del que fins ara era sector de sòl urbanitzable com a sòl urbà, mentre que la resta de terrenys passen a ser qualificats com a sòl agrícola.

L'actual distribució també permet ampliar les activitats industrials existents a l'Alt Camp. Segons l'organisme, la modificació adequa el polígon a la realitat, tenint en compte les sentències recaigudes.

tracking