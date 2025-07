Mor un veí de Vallmoll en un accident de trànsit amb un cavall a Lleó

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un veí de Vallmoll, de 49 anys, ha perdut la vida a la matinada d’aquest dijous després d’un tràgic accident a l’autopista AP-66, a l’altura del quilòmetre 141, a prop de l’enllaç amb la LE-20 en el terme municipal de Valverde de la Virgen, tal com ha informat el Diari de Tarragona. El succés ha estat provocat per la presència de dos cavalls a la via.

Segons ha publicat el mateix mitjà el Servei d’Emergències 112, ha rebut l'avís del sinistre a les 3:27 hores de la matinada. La víctima, regentava un taller mecànic en Valls, i viatjava per motius familiars quan el seu turisme va col·lidir frontalment amb un dels cavalls. Poc després, un camió també va impactar contra el segon animal. El conductor del camió, un home de 36 anys, ha resultat il·lès.

Després de rebre l’alerta, al lloc van acudir efectius de la Guàrdia Civil de Trànsit, una ambulància bàsica, una UVI mòbil i els Bombers de Lleó, que van haver d’excarcerar el conductor del vehicle sinistrat. Lamentablement, els serveis sanitaris només han pogut confirmar la seva mort al lloc dels fets.