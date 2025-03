Cauen en un 6% les infraccions penals a Valls i el nombre de detencions augmenta

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Les infraccions penals han caigut un 6% i el nombre de detencions han augmentat en un 6,7% l’any 2024. Són dues de les dades que han destacat els cossos policials en la Junta de Seguretat de Valls, celebrada aquest dijous. La resolució dels fets delictius s’ha incrementat en un 2,8% i s’ha registrat un increment del 57,8% dels delictes contra la seguretat viària per l’augment dels controls de trànsit fets. A més, els delictes contra el patrimoni s’han reduït en un 9,6%.

En paral·lel, la Junta ha aprovat la redacció del nou Pla Local de Seguretat i la creació de la coordinació tècnica i les comissions per a la seva elaboració. Així mateix, s’ha acordat continuar reforçant la presència policial al carrer.

En la Junta de Seguretat Local de Valls hi han participat els comandaments dels Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Tots ells, han acordat mantenir els esforços en matèria de seguretat ciutadana i la presència policial al carrer, ja que les mesures adoptades en les últimes juntes han ajudat a reduir de «manera significativa» les xifres delinqüencials.

A tall d’exemple, l’increment dels delictes contra la salut pública, indiquen, és el resultat de l’augment de patrullatge i de la coordinació entre els diferents cossos de seguretat. Un altre indicador rellevant és la disminució en un 16,2% dels delictes de caràcter informàtic, fet que consolida la tendència a la baixa en aquesta tipologia delictiva.

Pla Local de Seguretat

A banda de l’anàlisi de les dades, la Junta ha aprovat l’inici dels treballs per a la redacció d’un nou Pla Local de Seguretat de municipi.

Així, s’ha acordat la creació de la coordinació tècnica i la comissió de treball per a la redacció del nou pla que s’elaborarà amb l’objectiu d’adaptar-se a la realitat actual i incorporar, entre altres aspectes, la perspectiva de gènere com a element transversal.

D’altra banda, s’han proposat mesures per reduir l’accidentalitat de trànsit que s’implementaran aquest any, com ara l’increment de controls preventius, accions de conscienciació i més presència policial als punts més conflictius.

Alhora, l’Ajuntament ha informat que la Policia Local passarà dels 34 efectius actuals a 45 en els pròxims anys.