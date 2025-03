Les obres de la muralla medieval de Valls provocaran canvis en la circulació

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les obres d’enderroc, consolidació, recuperació i urbanització de la muralla medieval de Valls en el tram de Sant Francesc arrenquen aquest proper dilluns dia 17 de març. Amb una inversió global de 2,8 milions d’euros finançats pels fons europeus Next Generation, l’Ajuntament iniciarà unes obres que permetran alliberar i restaurar els vestigis de les antigues muralles ocultes a l’interior dels edificis i urbanitzar tot l’àmbit, creant un nou espai ciutadà obert i una nova porta d’entrada del Centre Històric.

L’actuació comportarà el tall a la circulació de vehicles a tota la zona d’obres. Així, tant la muralla de Sant Francesc com el carrer paral·lel del mateix nom estaran tallats al trànsit en els trams que van de la plaça de Sant Francesc al carrer de Sant Sebastià. L’afectació per les obres en aquesta zona així com el dispositiu de mobilitat previst amb els canvis de circulació a diferents zones de la ciutat s’implementarà al llarg del mateix dilluns 17 de març.

S’espera que a les 13 hores del dilluns 17 els serveis tècnics municipals hagin desplegat la totalitat del dispositiu que s’ha dissenyat i que té com a principals objectius garantir l’accessibilitat als veïns del Centre Històric i assegurar les connexions amb el Pius Hospital, tant de les persones usuàries com del transport sanitari.

Entrada per Mas Miquel

El tall de trànsit a la zona de Sant Francesc obligarà a limitar al màxim la circulació per la carretera de Barcelona. Per aquest motiu, com alternativa a aquesta via, es desviaran els vehicles que vulguin accedir a la ciutat cap a l’N-240a, l’entrada de Valls per la zona del Mas Miquel, Estació d’Autobusos i carrer Anselm Clavé.

Accessibilitat al Pius

La limitació del trànsit procedent de la carretera de Barcelona permetrà pacificar la circulació a la zona de Sant Francesc amb l’objectiu principal d’assegurar així un accés ràpid i fluid al Pius Hospital. En aquest sentit s’ha acordat amb el Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya el dispositiu i les rutes que asseguren les entrades i sortides a l’Hospital de les ambulàncies de transport sanitari urgent.

Per a la resta de vehicles, la rampa d’accés al Pius invertirà el sentit de circulació actual i així l’entrada es realitzarà per plaça Sant Francesc i la sortida per la muralla, en un espai de la zona d’obres que s’habilitarà i que serà exclusiu per als vehicles procedents de l’Hospital. A més, l’entrada per carretera de Barcelona també es podrà utilitzar per accedir a l’aparcament de Sant Francesc, pàrquing principal de les persones usuàries del Pius.

Residents del Centre Històric

El dispositiu de circulació durant les obres a Sant Francesc també ha previst facilitar la connexió amb el Centre Històric a través de la carretera de Barcelona. Així, aquesta via la podran utilitzar els residents del barri, persones que tinguin aparcament a la zona o els vehicles per a càrrega o descàrrega comercial. En tots aquests casos de vehicles procedents de carretera de Barcelona, hauran de seguir la ruta per la muralla del Castell. Aquesta via invertirà el sentit de circulació actual i serà de pujada, és a dir, en direcció a la zona del Pati.

Limitar l’ús del vehicle privat

La Policia Local també ha previst un reforç durant els primers dies de desplegament del dispositiu de mobilitat per regular les incidències de trànsit i informar a la ciutadania. En aquest sentit, l’Ajuntament recomana a la població limitar al màxim l’ús del vehicle privat pel centre de Valls i, d’una manera especial, no circular si no és estrictament necessari per a tot l’entorn proper a les obres, especialment a la zona del Pius Hospital.