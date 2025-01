La Diputació instal·la un corral per a bestiar als boscos d’Aiguamúrcia

Pasturatge d’un ramat d’ovelles al corral temporal per a bestiar, instal·lat per la Diputació de Tarragona.Cedida

La Diputació de Tarragona impulsa un projecte de silvopastura per a la gestió forestal sostenible als boscos de la seva propietat a Aiguamúrcia, concretament al Bosc de Sant Sebastià, Bosc de la Font de la Figuera, Bosc de la Solana i Bosc de les Forques. La silvopastura aposta pel pasturatge de ramats en zones forestals, aquesta pràctica ajuda a mantenir el sotabosc amb poc volum de biomassa, reduint així el risc d’incendis forestals, alhora que contribueix a mantenir la biodiversitat.

El projecte als boscos d’Aiguamúrcia es tracta d’una prova pilot emmarcada en el Projecte LIFE AgroForAdapt, en el qual la Diputació de Tarragona hi participa com a cofinançadora. La institució supramunicipal aporta 75.000 euros per a la implementació de treballs forestals i la instal·lació d’infraestructures per a la silvopastura, com els tancats o corrals temporals, que permeten que el bestiar pernocti a la zona facilitant una pastura més eficient del sotabosc.