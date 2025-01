Detingut a Valls per circular begut, sense carnet i amb cocaïna amagada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Valls van detenir aquest dimarts a la capital de l’Alt Camp un home de 44 anys, com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.

Els fets van tenir lloc pels volts de les 21.10 hores, quan efectius de paisà efectuaven patrullatge de prevenció de robatoris al voltant de la plaça del Quarter del municipi. Sobtadament un vehicle va sortir d’una zona d’estacionament per dirigir-se molt ràpidament cap al carrer del Teatre. En observar que no va respectar una senyal obligatòria de cedir el pas i que circulava a gran velocitat, la qual podia posar en perill la seguretat de vianants i altres conductors, els agents van decidir aturar-lo a la plaça de l’Estació.

En apropar-se van comprovar que l’home va reaccionar de manera neguitosa i presentava símptomes de conduir sota els efectes de l’alcohol. Seguidament van adonar-se que una part del quadre d’instruments estava desmuntada, per la qual cosa van escorcollar el vehicle. A l’interior, els mossos hi van localitzar nou embolcalls de cocaïna en dues bosses de plàstic autotancables, motiu pel qual el van detenir per un delicte contra la salut pública.

Els agents van requerir la presència al lloc d’una patrulla de la Policia Local, atès que a banda de circular sota els possibles efectes de begudes alcohòliques, el detingut no disposava de permís de conduir per pèrdua de vigència de punts. Així mateix, es va comprovar que el vehicle tenia caducada la ITV, des del mes de març de l’any 2023.

El detingut va quedar en llibertat ahir amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui citat per aquesta causa.