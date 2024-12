La Generalitat multa amb 1,6 milions d’euros a la paperera Iberboard Mill

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Territori ha imposat una nova sanció econòmica a l’empresa paperera Iberboard Mill, situada al municipi d’Alcover. Tal com va avançar CróniCa Global, el passat 5 de novembre es va aprovar una sanció d’1,6 milions d’euros a la companyia per no haver efectuat l’entrega dels seus drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Aquest suposa una de les multes més contundents per contaminació que s’ha imposat mai a Catalunya. Tot i això, és només una multa més de les moltes que acumula l’empresa paperera per mala gestió dels residus.

Cal recordar que l’empresa va entrar en concurs de creditors aquest agost i a inicis d’aquest novembre va aturar la seva activitat i va deixar a 82 treballadors en procés de liquidació.

Les entitats ecologistes i l’Ajuntament d’Alcover han denunciat reiteradament el perill que comporten tots els residus encara acumulats a l’exterior de la factoria. Segons una publicació de l’ARA, s’estima que hi ha prop de 3.000 tones de residus acumulats, alguns d’ells perillosos.

Per al moment, es desconeix qui es farà càrrec de la neteja d’aquesta zona, tot i que la Generalitat de Catalunya s’ha posat en tot moment de costat de l’Ajuntament d’Alcover per a fer front al futur d’aquest equipament