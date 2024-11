La joia amagada (i desconeguda) de l'Alt Camp

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre els paisatges serens de l'Alt Camp, a menys d'un quilòmetre del nucli del poble de Montferri, s’erigeix una de les grans joies arquitectòniques desconegudes de Catalunya: el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri. Aquesta obra mestra, dissenyada pel genial arquitecte modernista Josep Maria Jujol, és un tresor sovint eclipsat per altres monuments de renom, però que no deixa indiferent ningú que s’hi acosti.

Imatge aèrea de la planta del santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri.X

Una obra inspirada en la natura i la fe

El santuari, construït entre 1925 i 1926, es presenta com un homenatge a la muntanya de Montserrat i a la seva Mare de Déu. La planta del temple té forma de vaixell, un símbol de la fe que navega cap a Montserrat, visible a l’horitzó en dies clars. Jujol, deixeble i col·laborador de Gaudí, va emprar arcs parabòlics que donen al santuari una estructura única i una sensació d’obertura: no hi ha parets tancades, sinó una xarxa d’elements arquitectònics que semblen fonamentar-se en la lleugeresa.

Imatge de l'interior del santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri.X

Detalls que fascinen

Un dels elements més cridaners és la barana, dissenyada per Jujol com si fos una xarxa de pescadors, un detall poètic que connecta el temple amb les arrels marineres de la cultura catalana. Aquesta combinació de simbolisme religiós i referències a la natura fan del santuari una obra d’art total, on cada detall està carregat de significat.

Imatge de la barana del santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri.X

Una visita imprescindible

Tot i el seu valor arquitectònic i espiritual, el Santuari de Montferri continua sent relativament desconegut. Això el converteix en una destinació perfecta per aquells que busquen indrets singulars fora de les rutes més turístiques. L’experiència de visitar-lo és una meravella.